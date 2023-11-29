Общество

В России продлили меры поддержки рынка труда до конца 2024 года

Правительство России продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года, предполагающие компенсацию затрат на организацию профобучения для действующих сотрудников и соискателей работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Правительство продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года ... Новым постановлением продлена и мера поддержки, предполагающая компенсацию затрат работодателей на организацию бесплатного профобучения и дополнительного профобразования работников предприятий ОПК», - говорится в сообщении ведомства.

Правительство также компенсирует затраты на организацию профобучения для граждан, еще ищущих работу в сфере ОПК, пишет РИА Новости.

Кроме того, кабмин продолжит субсидировать создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения. Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство в рамках федерального проекта «Содействие занятости».