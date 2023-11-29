Общество

Запрет абортов не даст увеличения рождаемости – Артур Гайдук

Запрет абортов не даст увеличения рождаемости. Об этом заявил руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук на сессии регионального парламента 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Многократно уже были ситуации, когда запрещались аборты, и общеизвестно, к чему это приводило. Росту криминальных абортов, женщины умирали от сепсиса, становились бесплодными. Увеличения рождаемости это не давало. В Польше тоже запрет — это вызывает проблем больше, чем разрешение проблем с демографией», - указал он.

Артур Гайдук обратил внимание, что на 45% уменьшилось количество педиатров в Псковской области. «Мы занимаем первое место по этому показателю в стране», - добавил он и призвал задуматься.