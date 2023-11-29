Общество

Туман и умеренный снег прогнозируют в Псковской области 1 декабря

На территории Псковской области 1 декабря ожидается облачная погода. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в Псковском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ночью и утром местами, предположительно, будет туман. Предвидится неустойчивый ветер со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.

Температура по области ночью будет колебаться от -4 до -9 градусов, дневная температура, предположительно, будет изменяться от -2 до -7 градусов. Атмосферное давление низкое.