Общество

Нововведения: что изменится в жизни россиян с 1 декабря?

В декабре пенсионеры, которым начисляют выплаты в первых числах января, получат сразу две пенсии - за декабрь и за январь, причем вторая должна прийти уже в проиндексированном размере. Изменятся и правила выезда россиян за границу: введены основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт могут признать недействительным, а МВД начнет вести учет неактуальных документов. Новогодние выходные в этом году начнутся с 30 декабря, в субботу, и продлятся по 8 января. О нововведениях, которые начнут действовать с последнего месяца уходящего года, - в традиционном материале «Известий».

Пенсия авансом

В декабре не планируется повышение страховой и социальной пенсии, а также их индексация. Но размер фиксированной выплаты удвоят для всех пенсионеров, которые достигли 80-летнего возраста в ноябре. На повышение могут рассчитывать инвалиды I группы и пенсионеры, на иждивении которых оказались близкие родственники. Размер надбавки составит треть фиксированной выплаты на каждого иждивенца.

На увеличение выплаты могут рассчитывать и недавно уволившиеся граждане, а также те, кто предоставил в Социальный фонд документ для перерасчета трудового стажа. Если пенсионер уволился не в последний день октября, а до этого, то в декабре ему придет повышенная пенсия.

Поскольку январь начинается с длительных каникул, во время которых государственные учреждения не работают, в декабре пенсионерам будет начислено сразу две пенсии — за декабрь и авансом за январь. Кроме этого, в декабре поменяется график начисления иных социальных выплат и мер материальной поддержки: федеральные и региональные денежные пособия, которые граждане получают с 1 по 8 число месяца, вместо января будут направлены на счета в декабре.

Ожидается, что первые выплаты пенсионеры начнут получать уже с 1 декабря. А пенсия за январь начнет поступать на счета с 25 числа. Важно отметить, что январская пенсия при этом окажется больше обычной, так как с 1 января 2024 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,5%.

Штрафов за летнюю резину не будет

В МВД опровергли сообщения о взимании с 1 декабря штрафов за использование зимой летней резины, ранее появившиеся в ряде СМИ. Ситуацию разъяснила в среду, 29 ноября, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В СМИ и Telegram-каналах появился ряд публикаций о том, что с 1 декабря полицейские якобы будут штрафовать всех, кто не использует зимнюю резину. Поверьте, это не так», - написала она в своем Telegram-канале.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что дополнительных мер воздействия или введения новых штрафов, в том числе за использование шин, не соответствующих сезону, нет.

Изменение цен на ж/д перевозки и шоколад

В прогнозе Минэкономразвития говорится, что с 1 декабря в России на 10,75% могут вырасти тарифы на грузовые и пассажирские ж/д перевозки. Эта цифра включает дополнительные целевые надбавки в 1% на обеспечение транспортной безопасности и 2% — на капитальный ремонт инфраструктуры. Изменения затронут перевозки в плацкартных вагонах, за исключением пригородных поездов. В следующие годы тарифы будут расти не так значительно: с 1 января 2025 года на 7,5%, а с 1 января 2026 года — на 7,3%.

Кроме этого, с начала месяца планируется проиндексировать оптовые цены на газ для промышленных потребителей на 10%. Рост цены не коснется населения, предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ.

В крупнейшем кондитерском холдинге России «Объединенные кондитеры» объявили, что цена на шоколад с 1 декабря 2023 года вырастет на 16%, на конфеты — на 6−8%, а на карамель — на 3−4%. Связано это в том числе и с неурожаем. Нынешняя цена на какао-бобы — самый большой показатель с 1977 года.

Традиционно декабрь считается временем, когда цены на продукты растут на фоне предпраздничного спроса. Есть вероятность, что в грядущем месяце к списку добавятся и безалкогольные напитки, выпускаемые в стеклянной и полимерной потребительской упаковке, за исключением напитков на основе растительного сырья, нектаров, соков и компотов. С 1 числа месяца стартует их обязательная маркировка.

Правила выезда россиян за границу

11 декабря начинают действовать поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Поправки вводят основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт могут признать недействительным. Список состоит из 15 пунктов, среди которых утрата документа, изменение данных его владельца, истечение срока действия, прекращение гражданства РФ и прочие.

Кроме того, если раньше велся учет только выданных загранпаспортов, то теперь в МВД будет зафиксирована информация и о недействительных. Это необходимо для того, чтобы граждане не использовали неактуальные документы.

Если гражданину ограничили выезд из России из-за допуска к гостайне, призыва на военную или направления на альтернативную службу, работы в ФСБ или увольнения оттуда, то он сам обязан передать загранпаспорт на хранение в МВД в течение пяти рабочих дней со дня уведомления об ограничении. Раньше закон не регламентировал, в какие сроки следует изымать документ, из-за этого случались злоупотребления. Теперь не сданные в положенный срок паспорта будут считаться недействительными.

Надзор в местах содержания под стражей

Еще с 11 декабря начинают действовать изменения в закон о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. В частности, нововведения увеличивают с трех до четырех лет возраст ребенка, который может находиться вместе с матерью в следственном изоляторе УИС либо в доме ребенка исправительного учреждения.

Законом изменяется порядок снятия взысканий с осужденного: он перестает считаться злостным нарушителем, если в течение года после отбытия дисциплинарного взыскания не подвергнут новому, что будет учитываться при смягчении неотбытой части наказания. Кроме этого, подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей, которые примерно выполняют свои обязанности и соблюдают установленный порядок содержания под стражей, могут получить поощрение в виде благодарности. Увеличены и суммы, которые осужденные могут дополнительно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости.

Также в этот день устанавливается перечень технических средств надзора и контроля, используемых администрациями исправительных учреждений. Теперь подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, будут обязаны уведомлять о применении таких технологий.

Время платить налоги

Традиционно 1 декабря истекает срок уплаты налогов на имущество физических лиц, земельный и транспортный налог, а также сумму НДФЛ в случае получения соответствующего уведомления. В случае неуплаты после истечения срока неплательщикам начнут начисляться пени.

Профессии с гражданством

15 декабря 2023 года вступит в силу новый перечень должностей для иностранцев и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, которые вправе получить российское гражданство упрощенно. Через полгода работы по профессии из обновленного списка иностранец может обратиться за видом на жительство без разрешения на временное проживание. Одно из условий — его работодатель начислял страховые взносы в СФР. Через год работы сотрудник вправе получить гражданство России упрощенно.

Документ заменит действующий. В список среди прочих специальности добавили администратора вычислительной сети, бэкенд- и фронтенд-разработчиков, оператора станков с программным управлением. Ряд профессий убрали: концертмейстера, шлифовщика, сварщика арматурных сеток и каркасов, строительного слесаря.

Окончание призыва и кредитные каникулы для участников СВО

В последний день года закончится и осенний призыв на срочную службу. Он будет продолжаться до 31 декабря 2023 года включительно. Также напоминаем, что в последний день года истекает срок, в течение которого мобилизованные лица и участники СВО, а также члены их семей вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул.

Новогодние каникулы

И, пожалуй, главное событие месяца — новогодние каникулы, которые в этом году начнутся 30 декабря и продлятся 10 дней: до 8 января включительно.