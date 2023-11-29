Общество

Армен Мнацаканян предложил утвердить Станислава Стармолотова в должности председателя областного комитета по транспорту

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян обратился к региональному правительству с просьбой утвердить Станислава Стармолотова в должности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Об этом с сессии регионального парламента 30 ноября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Делается очень многое. Считаю, что Станислав Янович - один из тех, кто достойно выполняет свою работу, днем и ночью отвечает на звонки, никаких проблем с ним не было. Пора бы приставку врио убрать», - отметил Армен Мнацаканян.

Кроме того, парламентарий обратил внимание руководителя комитета на разделяющие «палочки» от Середки до Стремутки. По его словам, это страшная угроза для автомобиля. Либо их нужно сорвать и выкинуть, либо поставить нормальные с отражающими элементами, считает вице-спикер.