Общество

Судью в отставке привлекли к исполнению полномочий в Красногородском районе

Депутаты Псковского областного Собрания согласовали привлечение к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 6 в Красногородском районе судьи в отставке Сергея Дмитриева. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сергея Дмитриева назначили исполняющим обязанности мирового судьи на шесть месяцев. На Пыталовский и Красногородский районы один районный суд, но два мировых судьи.

Мужчину привлекают к исполнению полномочий на период, пока проходят все процедуры назначения на вакантную должность.