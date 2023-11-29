Общество

В новый нацпроект «Образование» включат поддержку предметов, не входящих в ЕГЭ

Поддержка дополнительного образования и предметов, не входящих в систему ЕГЭ, таких как музыка, изобразительное искусство, физкультура и труд, войдет в новый национальный проект «Образование», который будет реализовываться с 2025 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы готовим сейчас предложения по новому нацпроекту "Образование", я в двух словах скажу: это поддержка в том числе системы дополнительного образования, школьных театров, спортивных клубов. Поддержка тех предметов, которые не выходят на ЕГЭ, но эти предметы тоже важны: изобразительное искусство, музыка, физическая культура, трудовое обучение», - сказал он на Всероссийском совещании для руководителей исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих госуправление в сфере образования и руководителей педагогических вузов.

Кроме того, в рамках нового проекта планируется поддержка управленческого корпуса образовательных организаций, а также уже действующих мер: обеспечение горячим питанием младшеклассников, развитие инфраструктуры, поддержка естественно-научного образования, пишет ТАСС.

Национальный проект «Образование» реализуется в РФ с 1 января 2019 года и длится до конца 2024 года.