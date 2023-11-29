Общество

Региональный парламент утвердил изменения в бюджет территориального ФОМС 2023 года

Законопроект об изменениях в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2023 год одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Документ отражает уменьшение на 7 млн 203,6 тыс. рублей запланированных доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, увеличение на аналогичную сумму запланированных доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба.

На 9 млн 138 тыс. рублей снижается финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного образования медработников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Размер нормированного страхового запаса скорректирован до 1 млрд 271 млн 426,7 тыс. рублей.

С учетом вносимых изменений доходы бюджета фонда на 2023 год утвердили в сумме 9 млрд 744 млн 987 тыс. рублей, расходы – в сумме 10 млрд 57 млн 944 тыс. рублей.

Депутаты поддержали законопроект в двух чтениях.