Общество

Законопроект о бюджете территориального ФОМС принят в первом чтении

Депутаты Псковского областного Собрания приняли в первом чтении законопроект «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно документу, запланированные на 2024 год доходы фонда составляют 10 млрд 969 млн 232,5 тысяч рублей (годом ранее – 9 млрд 839 млн 205,2 тысячи рублей).

Расходы равны доходам и составляют 10 млрд 969 млн 232,5 тысяч рублей.

Основной источник средств – федеральная субвенция, рассчитанная исходя из численности застрахованного населения области на начало текущего года и базового подушевого норматива.