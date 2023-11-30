Общество

Региональный парламент обратится к Мишустину с вопросом о поддержке перевозчиков международных грузов

Депутаты Псковского областного Собрания приняли решение обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить срок действия постановления правительства РФ, запрещающего транспортным кампаниям из недружественных стран перевозку грузов по территории России. Об этом с сессии регионального парламента 30 ноября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Парламентарии просят продлить действие документа, принятого 30 сентября 2022 года, чтобы поддержать отрасль.

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов отмечал, что механизм перегрузки (или перецепки) иностранных фур на отечественные транспортные средства на пограничных таможенно-терминальных комплексах стал ответом на действия недружественных стран по запрету перевозок российскими перевозчиками по территории Евросоюза.

Он подчеркивал, что для приграничной Псковской области эта «мера является очень актуальной и необходимой».