Общество

Псковский музей присоединился к проекту «Большая история»

В преддверии Дня Неизвестного Солдата, 1 декабря, состоится традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», совокупный информационный охват которой уже составил более 50 млн. человек. Псковский музей станет одной из онлайн-площадок мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Целями данного проекта являются привлечение внимания к изучению отечественной истории, оценка уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, популяризация исторических знаний, а также противодействие фальсификации исторических фактов.

В 2022 году более 2,5 миллионов россиян приняли участие в тесте и проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны. В том числе тест состоялся на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областях.

«Приглашаем вас принять участие в акции и пройти тест в течение дня 1 декабря 2023 года. Тестирование бесплатное и конфиденциальное. Проверить свои знания можно будет на специальных площадках, организованных в каждом регионе страны, а также онлайн – на сайте проекта Big-History.ru. Каждый участник получит сертификат, которым можно поделиться в своих социальных сетях», - добавили в музее.