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Общество

Мошенники стали маскироваться под мастеров по ремонту

01.12.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

Злоумышленники стали использовать сервисы частных предложений, такие как «Яндекс Услуги» или «Профи», для массового обмана граждан. На сайтах они предлагают приобрести те или иные материалы заранее, затем просят перевести оплату за них на карту и исчезают. Об этом сообщили в крупных банках.

Недобросовестные частные мастера и раньше обманывали россиян — например, некачественно выполняли свою работу или требовали за нее повышенную стоимость. Однако с развитием интернет-платформ и мессенджеров мошенники нашли новые сценарии выманивания денег, сказали в сервисе аналитики и оценки цифровых угроз ETHIC компании Infosecurity a Softline company.

Площадки частных услуг стали новым каналом обмана, резюмировал директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский «Известиям».

Источник: Псковская Лента Новостей
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