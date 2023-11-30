Общество

Самолет авиарейса Москва - Псков вылетел почти с трехчасовой задержкой

Вылет самолета авиарейса А4 7037 Москва - Псков утром 1 декабря задержали на 2 часа 50 минут, следует из онлайн-табло аэропорта Внуково.

Самолет должен был вылететь в 8.00, в итоге его задержали до 10.50. В настоящее время судно отправилось в Псков, ожидаемое время прибытия - 11:57.

Напомним, 28 ноября вылет самолета Москва - Псков задержали более чем на 8 часов, 24 ноября самолет вылетел из столицы в Псков с задержкой в 8 часов 37 минут. 26 ноября рейс задержали на 2 часа 33 минуты. 27 ноября - на 1 час 4 минуты.