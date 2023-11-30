Общество

Наталия Гулькина: Из четырех своих браков я только один считаю настоящим

Только один брак в своей жизни легенда русского диско, автор песен, экс-солистка культовых поп-групп «Мираж» и «Звёзды» Наталия Гулькина считает настоящим, об этом она рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас как выставляется, что если брак распался – женщина виновата. Это совершенно не так. Потом я встретила человека, который был меня моложе на девять лет, потом он стал моим супругом, я родила дочь от него. Этот брак распался, на мой взгляд, потому что не надо было за такого молодого выходить замуж. Там просто увели, по-другому не могу сказать, для меня это была дикая трагедия. И вот, первый брак был по глупости, 19 лет, глупая была. Я через год поняла, что не люблю этого человека, это не мой человек. Второй и познакомился со мной через обман, захотел организовать туры, а любовь зла... Я его увидела и никогда не думала, что можно вот так полюбить человека, когда первый раз увидел его глаза в глаза», – рассказала Наталия Гулькина.

Она добавила, что второй муж часто обманывал, манипулировал ею и к концу этих отношений она осталась без денег. Все пришлось начинать сначала, а третий муж был младше ее на девять лет.

«Сережу увела другая девушка, мы прожили семь лет, он ушел, мне было очень плохо. Я тогда полтора года ревела, ходила по церквям. Я не могла из этого состояния выйти. Нужно выходить на концерт – у меня вся косметика потекла. Говорить о том, что я ветренная, по мужикам – ничего подобного вообще. Четвертый муж, с ним встретились через два года. Это была месть Сергею, отцу Яны, потому что я хотела ему доказать, что я любима, что меня может полюбить молодой человек. Его также звали Сергей. Это была месть чистой воды, но я не могла об этом говорить, сейчас могу. По сути у меня был один брак, это Сережа, отец моей дочери», – уточнила Наталия Гулькина.

Артистка рассказала, что перед четвертой свадьбой серьезно заболела и хотела отменить мероприятия, понимая, что это может стать большой ошибкой в ее жизни, но все же пришла. В итоге многие гости заразились от Наталии Гулькиной ротавирусной инфекцией.