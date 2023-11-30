Второй биноскоп установили в Пскове. ФОТО

Второй биноскоп установили в Пскове, он расположился на улице Воеводы Шуйского, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Смотровую площадку для псковичей и туристов с видом на Мирожский монастырь создают в рамках проекта «Сердце Пскова».
Уличные шахматы и фоторамка, парковые диваны с подсветкой и скамейки в виде гальки, изгородь из чубушника на шпалере, стилизованные тротуарные столбики и фонтанчик с питьевой водой появятся на смотровой площадке.
Напомним, работа ведется при поддержке правительства Российской Федерации. На реализацию проекта по созданию туристского кода центра Пскова из федерального бюджета направлено 130 млн рублей.
Напомним, ранее биноскоп разместили на набережной реки Великой на площадке у ТЭЦ-18.