Общество

Второй биноскоп установили в Пскове. ФОТО

Второй биноскоп установили в Пскове, он расположился на улице Воеводы Шуйского, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Смотровую площадку для псковичей и туристов с видом на Мирожский монастырь создают в рамках проекта «Сердце Пскова».

Уличные шахматы и фоторамка, парковые диваны с подсветкой и скамейки в виде гальки, изгородь из чубушника на шпалере, стилизованные тротуарные столбики и фонтанчик с питьевой водой появятся на смотровой площадке.

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Напомним, работа ведется при поддержке правительства Российской Федерации. На реализацию проекта по созданию туристского кода центра Пскова из федерального бюджета направлено 130 млн рублей.

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Напомним, ранее биноскоп разместили на набережной реки Великой на площадке у ТЭЦ-18.

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