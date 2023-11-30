Общество

Пожарный из Псковской области погиб в зоне спецоперации

Сотрудник главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Владимиров погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

Фото: МЧС России

«Сергей Владимиров служил в Псковской области в пожарно-спасательной части №25 с 2009 года. На фронт ушел добровольцем, где погиб 30 октября 2023 года», - сообщили в МЧС.

Ранее сообщилось, что сотрудник ГУ МЧС России по Псковской области Александр Примеров погиб в зоне проведения специальной военной операции 9 ноября.