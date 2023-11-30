Общество

Путин назвал приоритетные задачи развития российской медицины

Государство уделяет основное внимание развитию сферы здравоохранения, подчеркнул Владимир Путин в своем выступлении перед участниками конгресса «Национальное здравоохранение».

По словам главы государства, власти все еще имеют нерешенные задачи, однако в рамках национального проекта «Здравоохранение» достигнуты значительные результаты. Была создана инфраструктура, подготовлены специалисты для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Это позволяет спасать пациентов с инсультами во время «золотого окна», когда лечение наиболее эффективно и помогает избежать серьезных последствий, подчеркнул президент.

Он отметил, что благодаря системе амбулаторной онкологической помощи большинство больных из регионов получают необходимое лечение на местах.

За последние годы было открыто около двух тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, созданы современные детские больницы и хирургические корпуса, а также приобретено передовое оборудование. Для врачей поликлиник было закуплено 14 тысяч автомобилей, пишет RuNews24.

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни почти до 74 лет стало одним из результатов совместной работы правительства, Минздрава, региональных властей и медицинского персонала.

Среди них - развитие медицинской науки, внедрение цифровых технологий, новых эффективных методик лечения опасных заболеваний и обеспечение инфекционной безопасности, отметил глава государства.

По мнению Путина, особое внимание необходимо уделить решению проблем в сфере кадров и повышению уровня и качества медицинского образования.

Кроме того, президент выразил особую благодарность врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям, которые, рискуя собой, оказывают помощь в зоне специальной военной операции, спасая жизни бойцов.