Общество

За противопожарные нарушения предложили штрафовать без дополнительных проверок

Административные дела за нарушение требований пожарной безопасности смогут возбуждать без проведения контрольных мероприятий. Такой законопроект порекомендовали разработать кабмину в Госдуме по итогам «правительственного часа» с главой МЧС Александром Куренковым, говорится в проекте постановления, который может быть рассмотрен на пленарном заседании палаты 5 декабря. Депутаты также попросили наладить работу систем оповещения о чрезвычайных ситуациях и рассмотреть вопрос о досрочной пенсии для региональных спасателей.

После любого пожара, но еще до возбуждения уголовного дела специалисты проводят предварительную проверку, которая не считается следственным действием. Во время нее дознавателям может понадобиться провести осмотр или рейд на предприятии, изучить документы. Все это относится к мероприятиям надзора и контроля. Однако в России действует мораторий на внеплановые проверки бизнеса, исключения составляют лишь объекты высокого риска.

Не проведя проверку, представитель МЧС не может выписать штраф. Депутаты и рекомендовали правительству разработать законопроект, который даст возможность возбуждать административные дела по ряду статей без проведения контрольных мероприятий, «если при рассмотрении сообщений по фактам пожаров есть достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения». Речь идет о статьях за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе на транспорте, а также за работу без лицензии.

Дополнительный административный состав парламентарии предлагают установить за нарушения требований пожарной безопасности при проектировании систем противопожарной защиты, если в них виновны специалисты соответствующей квалификации.

В вопросах пожарной безопасности нет мелочей, и усиление ответственности справедливо и необходимо, сказал «Парламентской газете» зампред думского комитета по безопасности Анатолий Выборный. Мораторий на проверки бизнеса, по его словам, не должен становиться препятствием к наказанию виновных в нарушениях пожбезопасности.

Глава МЧС Александр Куренков выступил на «правчасе» в Госдуме 8 ноября. В проекте постановления нашла отражение его просьба закрепить статус ветерана боевых действий за военнослужащими спасательных воинских формирований и сотрудниками пожнадзора, которые трудятся в зоне СВО.

Еще один важный пункт — право на досрочный выход на пенсию работников противопожарных служб и спасателей в подразделениях, созданных региональными властями. На это обратил внимание глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев: «Региональные спасатели вместе с МЧС России ведут, по сути, аналогичные, зачастую с риском для жизни аварийно-спасательные работы, однако права на досрочное назначение страховой пенсии по старости не имеют».

Волнует депутатов и работа систем оповещения о ЧС в регионах, они попросили губернаторов поддерживать эти системы в рабочем состоянии.

Спасательное ведомство создает и контролирует работу систем оповещения. В этом году в некоторых субъектах впервые за много лет мероприятия по гражданской обороне проводили не в режиме проверки или учений, а при реальной работе, рассказал ранее Александр Куренков. В МЧС освоили SMS-рассылки жителям, в распоряжении спасателей есть машины с громкоговорителями и огромными видеоэкранами и даже летающие дроны со звукоусилением.

Парламентарии также попросят кабмин проанализировать практику применения правил охраны жизни людей на воде и соразмерность действующих норм.