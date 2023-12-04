Общество

Депутат предложил запретить показ употребления алкоголя в фильмах

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах, по аналогии с тем, как это сделано с процессом курения.

«Предлагаю запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах, по аналогии, как это сделано с процессом курения. Сейчас под Новый год особо остро стоит вопрос, связанный с употреблением алкоголя нашими гражданами, классически появляется реклама, в том числе нативная реклама через фильмы и сериалы на отечественном ТВ. Зачем это нужно, лишний раз фокусировать внимание людей на процессе потребления алкоголя», - сказал он РИА Новости.

Хамзаев считает, что надо пойти по механизму замыливания кадров, на которых люди видят процесс потребления алкоголя. «Современных методов блюрить конкретные эпизоды в фильмах достаточн», - добавил депутат.