Общество

Путин поддержал предложение помиловать некоторых осужденных женщин

Необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека (СПЧ).

В ходе встречи член СПЧ Ева Меркачева попросила президента помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети, а также женщин, впервые совершивших ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения.

«Что касается женщин в местах лишения свободы: примеры, которые вы привели, они убедительные. И думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», - заявил в ответ Путин.

Если Владимир Путин внесет предложение об амнистии некоторых категорий женщин, парламентарии поддержат эту идею, заявил сенатор Александр Башкин.

«Предложения главы государства по закону рассматриваются парламентом в первоочередном порядке. Поэтому, если такая инициатива будет рассмотрена, я глубоко убежден, что парламент, естественно, ее поддержит. И я как парламентарий тоже, безусловно, поддержу такое предложение», - приводит его слова РИА Новости.

По его мнению, эта идея объясняется тем, что путь к исправлению связан не только с ограничениями, но и с доверием. «Очень многие люди, впервые оступившиеся, совершившие преступления, не связанные с насилием, не связанные с причинением ущерба, вреда здоровью или жизни, готовы, могут и должны интегрироваться в нормальное общество и жить в мире и согласии со всеми членами общества», - заключил сенатор.

В мае глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил аннулировать правовые последствия привлечения жителей новых регионов по политическим мотивам властями Украины.

Он отметил, что речь не идет о том, чтобы выпускать из мест лишения свободы реальных преступников, а речь о случаях, когда, например, учителя и воспитатели были осуждены украинскими властями за симпатию к России. «Для украинских властей они – преступники, для нас — нет», - пояснил Фадеев.

«Генпрокуратура РФ и Верховный Суд РФ по поручению президента разработали законопроект о порядке применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства на новых территориях, который предусматривает возможность отмены в судебном порядке приговоров Украины, вынесенных по политическим мотивам. Законопроект находится в Госдуме, и мы его поддерживаем и рассчитываем на его скорейшее принятие», - заключил глава СПЧ.