Общество

Умерла актриса из фильма «Довлатов»

Народная артистка России, актриса московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина Татьяна Владимирова умерла в возрасте 73 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Фото: Театр Et Cetera

«Сегодня после тяжелой болезни скончалась народная артистка России ведущая актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова на 74-м году жизни», — рассказали в пресс-службе.

О дате прощания будет известно позднее.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. С 1993-го служила в московском театре Et Cetera. Актриса играла в спектаклях «Дядя Ваня», «Лекарь поневоле», «Смуглая леди сонетов», «Дон Кихот». Также она снималась в кино: в фильме Алексея Германа — младшего «Довлатов», сериале Юрия Мороза «Теория вероятности» и других картинах.