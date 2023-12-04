Общество

Второй автогрейдер поступил в распоряжение «Куньяавтодора»

Автогрейдер ГС-14.02 поступил в распоряжение муниципального бюджетного учреждения «Куньяавтодор». Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Олег Лебедев / «ВКонтакте»

«Теперь у наших дорожников в арсенале будет два автогрейдера. Один, правда, далеко не новый, но вполне рабочий и свою задачу пока выполняет. Грейдеристов в штате предприятия тоже два. Уверен, что качество обслуживания муниципальных дорог бесспорно улучшится», - написал Олег Лебедев.

Коллектив «Куньяавтодора» выразил слова благодарности губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за помощь в развитии муниципальной дорожной организации.

«От души присоединяюсь к этой благодарности, ведь без помощи регионального центра приобретение дорогостоящей техники было бы невозможно», - добавил глава района.