Общество

Стало известно, в какие населенные пункты проведут связь 5G

На совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Минцифры планирует до 1 марта 2024 года разработать план реализации стратегии отрасли связи.

В частности, в рамках стратегии отрасли связи предусмотрено обеспечение покрытия сетями 5G на территориях, где проживает 60% населения России. Кроме того, орбитальная группировка спутников России на геостационарных орбитах будет обновлена в соответствии с планами реализации стратегии отрасли связи, пишет RuNews24.

Также новый национальный проект «Экономика данных» будет внедрен в согласованное взаимодействие с положениями утвержденной стратегии отрасли связи.