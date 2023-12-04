Общество

В России предлагают запретить давать мальчикам женские имена и наоборот

В Госдуме разработали законопроект, который запрещает регистрировать детей под именами, которые не соответствуют их полу. Автором инициативы выступила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

«В настоящее время участились случаи присвоения родителями имен детям не соответствующих их полу. Так, например, при рождении девочки родителями ей было присвоено имя Михаил», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас при государственной регистрации рождения запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, знаков, за исключением дефиса. Кроме того, не допускается использование мата, рангов, должностей и титулов. При этом органы ЗАГС не вправе отказать в регистрации имени ребенка, если родители «целенаправленно называют мальчиков женскими именами, а девочек — мужскими», обращает внимание Татьяна Буцкая.

Как объяснила «Известиям» автор законопроекта речь идет исключительно о тех именам, которые определенно соответствуют мужскому или женскому полу. Так, под его действие не подпадают имена, которые подходят и для мальчиков, и для девочек. Кроме того, нет задачи запрещать давать девочкам такие имена, как Миша, Павла, Петра, Ивана, Романа. Многие из этих имен, например, распространены в странах Восточной Европы, но могут в теории ассоциироваться с мужскими именами.