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Какие одеяла помогают при тревоге и стрессе, рассказала врач

Одеяло может обладать успокаивающим действием, способствовать снятию тревоги и стресса, отметила главный врач клиники «Твой доктор», терапевт, кардиолог Татьяна Романенко. По ее словам, речь идет об утяжеленных постельных принадлежностях и о методике глубокого сенсорного давления в рамках прессотерапии.

«Тяжелые одеяла – это интересная тема, иногда они показывают хорошую эффективность. Это похоже на то, как ребенок чувствует себя в объятиях матери – у него увеличивается выработка антистрессовых гормонов: серотонина, эндорфина. За счет этого меняется показатель сердечно-сосудистой системы, пульс замедляется и человек успокаивается. Одеяло работает примерно так же», – добавила Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

Ученые исследовали воздействие утяжеленных одеял на людей с синдромом повышенной тревожности и биполярным расстройством, продолжила врач. По ее словам, в результате применения этого метода состояние пациентов улучшалось.

Однако некоторым людям спать под тяжелыми одеялами противопоказано, предупредила Татьяна Романенко.

«Это не подходит детям до двух лет, а также пациентам с клаустрофобией, которые не могут спать под чем-то, что на них давит. У людей с заболеваниями органов дыхания сдавливается грудная клетка, уменьшается оксигенация (насыщение крови кислородом, – ред.), что может вызывать дискомфорт и ухудшать состояние дыхательной системы. Доктора также не рекомендуют использовать утяжеленные одеяла людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией», – перечислила Татьяна Романенко.

Что касается веса одеяла, то он не должен превышать 5-10% массы вашего тела, сказала терапевт.

«Например, для человека с весом 60 килограммов оптимальная масса одеяла составит 3-6 килограммов. Утяжеленные одеяла могут различаться по наполнителям. Обычно используют гречку, соль, синтетические материалы, микростеклосферы. У каждого из этих видов есть свои особенности эксплуатации, и при выборе одеяла лучше всего проконсультироваться со своим лечащим врачом, неврологом или психотерапевтом», – посоветовала Татьяна Романенко.

Утяжеленное одеяло – это не панацея, врачи могут рекомендовать это средство только в дополнение к основной терапии, заключила она.