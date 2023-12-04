Дновский район остаётся лидером среди муниципалитетов по количеству ТОСов

40 территориальных общественных самоуправлений зарегистрированы и действуют на территории Дновского района. Как сообщил глава района Михаил Шауркин в своем Telegram-канале, ТОСы объединяют 3314 человек, это примерно 1/3 часть жителей района.
Он поблагодарил всех, кто в уходящем году работал от имени ТОСов. «Наши проекты стали намного качественнее и интереснее. И это отмечают различные конкурсные комиссии, которые рассматривают наши заявки», - отметил глава района.
Михаил Шауркин пожелал ТОСам Дновского района развития и новых интересных проектов. Он напомнил, что в администрации готовы оказать любую помощь в регистрации и развитии ТОСа. Справки по телефону: 8-911-890-02-32.