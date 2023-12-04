Общество

Дновский район остаётся лидером среди муниципалитетов по количеству ТОСов

40 территориальных общественных самоуправлений зарегистрированы и действуют на территории Дновского района. Как сообщил глава района Михаил Шауркин в своем Telegram-канале, ТОСы объединяют 3314 человек, это примерно 1/3 часть жителей района.

«Много это или мало? Много, потому что далеко не каждый район может похвастаться таким количеством общественных объединений. И Дновский район остаётся лидером среди муниципалитетов по количеству активно работающих ТОСов. Мало, потому что нам есть, куда стремиться. И я уверен, что ещё немного времени - и вся территория района будет охвачена тосовским движением. Ведь это реальные возможности для развития территорий», - написал Михаил Шауркин.

Он поблагодарил всех, кто в уходящем году работал от имени ТОСов. «Наши проекты стали намного качественнее и интереснее. И это отмечают различные конкурсные комиссии, которые рассматривают наши заявки», - отметил глава района.

Михаил Шауркин пожелал ТОСам Дновского района развития и новых интересных проектов. Он напомнил, что в администрации готовы оказать любую помощь в регистрации и развитии ТОСа. Справки по телефону: 8-911-890-02-32.