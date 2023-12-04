Общество

Спрос на специалистов по нейросетям вырос почти в 3 раза в России

Аналитика рынка труда показывает, что с января по ноябрь 2023 года российские работодатели разместили более 12,6 тыс. вакансий с упоминанием искусственного интеллекта (ИИ) или нейросетей. Прирост год к году – 2,8 раза, сообщает hh.ru.

Исследование рынка труда свидетельствует, что у российского бизнеса растёт интерес к работникам, понимающим как развивать, обслуживать и работать с нейросетями. Так, за неполные 11 месяцев 2023 года на hh.ru было размещено более 12,6 тысяч вакансий, в которых упоминался ИИ. Чаще всего ищут специалистов, умеющих работать с нейросетями компании из Москвы (каждая пятая вакансия в этом году), Петербурга (13% или каждая десятая вакансия с упоминанием нейросетей), Свердловской области и Татарстана. При этом в целом на Северо-Западе страны бизнес опубликовал более 2,2 тысячи вакансий с упоминанием ИИ. Это на 130% больше, чем в 2022.

Как правило, специалистов, знающих как работать с нейросетью или для ее развития ищут работодатели из ИТ-сферы: 19% или каждая пятая вакансия с начала 2023, за год спрос на таких специалистов в этом секторе вырос на 94%. Также по доле вакансий для таких специалистов в топе лидеров оказался финансовый сектор (9% вакансий, что также на 92% превышает прошлогодние показатели). Испытывают спрос в подобных работниках СМИ, маркетинговые агентства, образовательные учреждения, сфера ретейла.

Наиболее часто функционал работы с ИИ или нейросетями можно встретить в вакансиях для программистов/разработчиков, а также копирайтеров и редакторов. Примерно с конца весны стали появляться новые специализации, например, промпт-инженеры, AI-тренеры, AI-редакторы. На эти профессиональные роли приходится 2\3 от всего объема вакансий в этом году.