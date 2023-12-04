Общество

Андрей Турчак: Капремонт по программе «Единой России» и Минпросвещения полностью завершен в 1384 школах

Капитальный ремонт по программе «Единой России» и Минпросвещения полностью завершен в 1384 школах. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Фото: Тelegram-канал «Собрание 60»

«Назову отличников. Это Вологодская, Магаданская, Мурманская, Саратовская, Сахалинская области, республики Адыгея, Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Чеченская Республика, Санкт-Петербург. Все запланированные на этот год ремонты в этих регионах завершены. Благодарю губернаторов и региональные команды за достойный результат. Еще в 46 регионах готовность объектов более 90%. Нет сомнений, что до конца года работы будут завершены. Хотел бы поблагодарить Министерство просвещения, Минстрой, губернаторов, строителей и всех наших коллег в регионах, кто отвечает за эту важную программу», - цитирует его Telegram-канал партии «Единая Россия».

В 2023 году запланировано завершение капитального ремонта 1765 зданий школ. Из них 1535 зданий с участием федерального бюджета и 230 зданий, ремонтируемых только за счет средств регионов, отметил секретарь Генсовета на Всероссийском штабе по капремонту школ.