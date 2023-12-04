Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» о борьбе с домашним насилием

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова предлагают обсудить такую важную тему, как домашнее насилие.

Это явление - беда многих семей. Какие существуют виды домашнего насилия? Как распознать человека, который с высокой вероятностью будет проявлять насилие? Как поступить, если вы столкнулись с домашним насилием? Почему многие в таких ситуациях не обращаются за помощью? На эти и многие другие вопросы ответит кризисный консультант, психолог Елена Яблочкина.

Трансляция завершена.