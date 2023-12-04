Общество

Глава Сбера рассказал об основных элементах трансформации банка в ближайшие три года

Глава Сбера Герман Греф представил стратегию развития банка на ближайшие три года. В основу трансформации легли три элемента, большое внимание уделяется развитию технологий искусственного интеллекта и человекоцентричности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Наша задача – привести к тому, чтобы мы смогли принимать подавляющее большинство наших решений в автоматическом режиме на основе искусственного интеллекта, оставив для ручных операций самые сложные, тяжело конструируемые продукты и удовлетворение самых непростых нужд человека. И безусловно, нашей задачей в эти три года является обеспечение необходимого объема прибыли для выполнения обязательств перед нашими акционерами, перед обществом, перед нашей командой. Параллельно в эти три года мы должны готовиться к переходу в человекоцентричную организацию. Фактически мы удваиваем нагрузку на себя, выполняя обычную стратегию, понимая наши долгосрочные цели, создавая предпосылки к тому, чтобы перейти в новое состояние нашей бизнес-модели. И эта сложнейшая трансформация будет касаться трех ключевых элементов», - сказал Греф.

Первый элемент трансформации – технологии. Второй – трансформация бизнес-моделей по всем ключевым направлениям бизнеса. И третий – культура.

Греф добавил, что на ближайшие три года стратегическим приоритетом банка будет развитие искусственного интеллекта нового поколения. Также банк будет развивать и создавать продукты, стремясь к лучшему клиентскому опыту, повышать эффективность процессов, совершенствовать весь объем технологий, чтобы обеспечить безопасность и надежность сервисов.