Общество

Минувшая осень в России стала второй среди самых теплых — глава Гидрометцентра

Прошедшая осень стала второй по температурным значениям среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Осень в России - вторая самая теплая. А самая теплая была совсем недавно, в 2020 году», - приводит слова Вильфанда «Интерфакс».

Он также отметил, что прошедший ноябрь занял четвертое место по средней температуре за месяц, теплее в ноябре было только в 2020, 2013 и 1924 годах.

При этом в ноябре погода была неоднородной. Так, в начале ноября температура больше соответствовала значениям сентября и октября, а во второй половине - зимним значениям.