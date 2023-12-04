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Владимир Кузь: Правительство РФ выделит деньги на новую школу в гдовском Смуравьево-2

Правительство России выделит финансирование на модернизацию здания под размещение школы в поселке Смуравьево-2 Гдовского района. Об этом депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Отличная новость для Гдовского района. Правительство РФ направит Псковской области более 1 млрд рублей на продолжение модернизации сферы образования региона. Средства из бюджета пойдут на модернизацию здания под размещение школы в поселке Смуравьево-2 в Гдовском районе», - написал Владимир Кузь.

Депутат добавил, что сейчас ведутся подготовительные работы на объекте. Уже осуществлена вырубка деревьев, проведены инженерно-геологические изыскания, осуществляется установка ограждения. Выполняется разработка проектно-сметной документации.

«Как итог, в районе появится школа с передовыми технологиями и методами обучения», - заключил Владимир Кузь.

Ранее сообщилось, что под образовательную организацию в Смуравьево-2 в Гдовском районе реконструируют здание бывшего общежития. Срок сдачи школ в приграничных районах Псковской области установлен на 2024 год.

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Администрация Гдовского района проводила торги на разработку проектно-сметной документации для строительства школы с дошкольным отделением на 250 мест.