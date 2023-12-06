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Общество

Любительские бои на камеру предложили запретить

07.12.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

У школьников стало популярным снимать ролики с драками, а виной тому — пропаганда поп-ММА — поединков между известными людьми, которые устраивают, чтобы подороже продать рекламу, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. Он попросил Следственный комитет проверить организаторов таких боев, а лучше вообще их запретить. По мнению экспертов, связь между драками и привычкой смотреть бои не столь прямая.

Поп-ММА — это бои по смешанным правилам между непрофессионалами, например артистами, блогерами и другими известными людьми. Именно такие драки назвал «керосином деструктивного поведения молодежи» Бийсултан Хамзаев. По его мнению, чаще всего это подставные поединки, задача которых — не спортивный результат, а просмотры и продажа рекламы. Участники, среди которых, например, уличные бойцы и футбольные фанаты, бросают друг другу агрессивные реплики, чтобы вывести соперника из себя. Есть так называемые бои «фриков», специализирующиеся на шок-контенте. А посмотреть турниры может любой желающий, в том числе дети, возмущен Хамзаев.

Это, по его мнению, провоцирует волны насилия подростков над своими сверстниками. Он сообщил о случаях, когда школьники снимали драки на камеру прямо в школе или за ближайшими гаражами. Причем это были не случайные стычки — над подростками специально издевались или провоцировали их, чтобы добиться потасовки, пишет «Парламентская газета».

По мнению Хамзаева, операторы таких съемок руководствуются правилом: «Чем больше крови, тем больше лайков». Они не просто снимают происходящее, но и монтируют видео, выбирают самые яркие кадры, накладывают музыку. Депутат убежден, что «нельзя воспитывать детей на боях поп-ММА, а потом думать, что они не применят это в своей жизни».

Другая претензия Бийсултана Хамзаева к таким соревнованиями — несоблюдение закона. По его словам, там крутятся наркотики, есть случаи разбойных нападений, призывы к изменению конституционного строя, разжигание межнациональной розни.

Все эти доводы парламентарий изложил в письме председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, которое опубликовал в своих соцсетях. Он попросил проверить крупные организации, которые проводят поединки поп-ММА, на факты экономических преступлений и возбуждения ненависти, вражды и унижения человеческого достоинства, «чтобы защитить детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

А в идеале, считает он, надо заблокировать подобные проекты и контент поп-ММА. «Моя личная позиция: на территории России нужно полностью запретить деятельность подобных организаций», — отметил он в письме.

Это идея нерабочая, считает депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта России, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев. Хотя бы потому, что правила надо соблюдать организаторам любых боев — и среди профессионалов, и среди любителей. «Иначе это не будет санкционировано организацией. Если же все соблюдено, то бой никто не может запретить», — считает он. По его словам, те же «фрики» тоже должны взвешиваться и проходить медицинский осмотр перед каждым поединком.

А за оборот наркотиков и публичные противоправные призывы уже предусмотрена административная и уголовная ответственность, добавил Николай Валуев. И всех, кто этим занимается, надо искать и наказывать независимо от того, какие площадки они выбирают для своей противоправной деятельности.

Взаимосвязь между агрессией среди подростков и просмотром видео с боями не такая прямая, как может показаться, считает профессор МГУ, научный руководитель Московской школы практической психологии при Московском институте психоанализа Тахир Юсупов. По его словам, рост градуса агрессии среди подростков действительно вызывает беспокойство, причем не только в России, но и во всем мире. Но на это влияет много факторов. «С одной стороны, это то, что подростки видят на экранах, в том числе самодельные репортажи, которые люди выкладывают в сеть. Но с другой стороны, это и излишние запреты, ограничения в школах», — сказал он. Причем, пояснил ученый, подростки реагируют даже не на сами запреты, некоторые из которых они принимают как необходимость, а именно на авторитарность взрослых, которые что-то запрещают, не объясняя почему. Кроме того, опасна ситуация, когда у членов семьи нет на детей времени и те предоставлены самим себе. «Может сложиться и фактор субкультуры. Например, тот вид боев, о котором идет речь, вполне можно встретить среди футбольных фанатов», — считает Тахир Юсупов. Впрочем, добавил он, это скорее способ выразить агрессию, а не ее причина.

Психолог также отметил, что современные подростки, как и их предшественники, находятся в поиске себя, примеряют разные роли, которые могут сильно отличаться от тех, которые считались правильными раньше. «Еще двадцать, десять лет назад не было тех ролевых моделей, которые есть сегодня. Совсем не обязательно, что сейчас такой моделью должен быть Мальчиш-Кибальчиш», — пояснил он.

Тем не менее с агрессивностью бороться надо. А помочь направить энергию в мирное русло может прежде всего спорт, считает Базаров. «Спорт не только физически готовит детей. Это даже вторично. Главное — он развивает умение принимать правила, брать на себя ответственность, сдерживать эмоции, контролировать свое поведение, учит здоровой продуктивной конкуренции», — пояснил психолог. Так, в спорте не может быть того, что подразумевают уличные бои: хаотичности, нездоровой агрессии, желания унизить и причинить боль.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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