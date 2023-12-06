Общество

Самые популярные темы обращений в ноябре перечислил псковский ЦУР

3336 обращений в социальных сетях отработали работники Центра управления регионом Псковской области за ноябрь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ЦУР.

«Затяжной снегопад в конце ноября вывел темы дорог и благоустройства территорий на первые места по количеству жалоб и вопросов. Расчистка дворов, дорог, тротуаров и проездов волновала жителей особенно остро во время непогоды», - отметили работники ЦУР.

Для ликвидации последствий снегопада на улицы населённых пунктов нашего региона выехала вся дорожная техника, добавили в ЦУР.

Теме дорог были посвящены 30,2% полученных обращений, на тему благоустройства пришлось 18,6%. Вопросами медицины и ЖКХ интересовались в 12,5% и 9,9% случаев соответственно, в 4,9% проблемы были из сферы общественного транспорта.