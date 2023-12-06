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Монтаж главной новогодней ели продолжается в Великих Луках

Монтаж главной новогодней ели продолжается в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: Е. Николаенков

Конструкция состоит из множества металлических деталей. Мороз не мешает работе. Бригада рабочих использует подъемник - высота ели составляет 22 метра.

После установки начнётся украшение главного новогоднего символа.

Напомним, искусственную новогоднюю ель для Великих Лук закупили в этом году при поддержке областного правительства.

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Новогодний салют запустят в Великих Луках в ночь на 1 января. Также в городе на площади Ленина 23 декабря пройдёт праздник новогодней ели.