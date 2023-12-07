Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Татьяной Фомченковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук) Татьяна Фомченкова.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней о депутатской деятельности в округе и обсудит актуальные вопросы повестки регионального парламента. Какими обращениями великолучан Татьяна Фомченкова занималась в уходящем году? Нужно ли увеличивать финансирование ТОСов? Как депутат оценивает последние новации в сфере образования, о которых, в частности, шла речь на одном из парламентских часов областного Собрания? Как проходит работа над региональным бюджетом следующего года? Об этом и многом другом - в эфире.

Трансляция завершена.