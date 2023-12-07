Родителям посоветовали разъяснить детям порядок действий на случай стрельбы в школе

В связи с трагедией в одной из школ Брянска, где утром 7 декабря ученица устроила стрельбу, при которой пострадали дети, родителям дали рекомендации, которые нужно довести до школьников. Советы опубликовал Telegram-канал «Объясняем.рф».
Чтобы обезопасить ребёнка, нужно рассказать ему, как вести себя в подобной ситуации:
«Объясните ребёнку, что не нужно пытаться говорить с преступником или останавливать его, даже если это одноклассник или друг. Самое главное - спасти себя», - заключили эксперты.
Напомним, два человека погибли и четыре пострадали при стрельбе в брянской гимназии, среди погибших и сама стрелявшая.
Установлена личность восьмиклассницы, открывшей стрельбу в брянской гимназии, ей оказалась 14-летняя ученица гимназии №5 Бежицкого района. Девушку травили одноклассники.