Общество

Родителям посоветовали разъяснить детям порядок действий на случай стрельбы в школе

В связи с трагедией в одной из школ Брянска, где утром 7 декабря ученица устроила стрельбу, при которой пострадали дети, родителям дали рекомендации, которые нужно довести до школьников. Советы опубликовал Telegram-канал «Объясняем.рф».

Чтобы обезопасить ребёнка, нужно рассказать ему, как вести себя в подобной ситуации:

Если в другой части школы слышны выстрелы, нужно быстрее бежать к выходу.

Не нужно тратить время на разговоры, не надо собирать вещи. Тяжёлый рюкзак и неудобная обувь только помешают спасению.

Если не получается сбежать, нужно спрятаться. Закрыть и забаррикадировать дверь в классе.

Стоит выключить свет в помещении и звук на телефоне, чтобы не привлечь внимание преступника.

Помощь прибудет быстро. Нужно слушаться полицейских и быстро выполнять все команды.

«Объясните ребёнку, что не нужно пытаться говорить с преступником или останавливать его, даже если это одноклассник или друг. Самое главное - спасти себя», - заключили эксперты.

Напомним, два человека погибли и четыре пострадали при стрельбе в брянской гимназии, среди погибших и сама стрелявшая.

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Установлена личность восьмиклассницы, открывшей стрельбу в брянской гимназии, ей оказалась 14-летняя ученица гимназии №5 Бежицкого района. Девушку травили одноклассники.