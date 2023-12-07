Общество

22 девочки и 43 мальчика родились в Великих Луках в ноябре

65 младенцев родились в Великолукской межрайонной больнице в ноябре, из них 22 девочки и 43 мальчика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В родильный дом в ноябре поступили 128 женщин, выписаны за месяц 125 пациенток. Всего за сентябрь в межрайонную больницу приняли 1330 человек, выписали 1310. В отделении реанимации находилось 42 человека.

За месяц в Великолукской межрайонной больнице провели 303 операции. По состоянию на 1 декабря на лечении в учреждении находились 330 человек.