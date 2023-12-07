Общество

«Зверьё моё»: Чем кормить питомца в условиях импортозамещения? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 7 декабря.

В гости к ведущей Ульяне Лаблюк пришла старая знакомая - владелица псковского зоомагазина «Хвост» Елизавета Иванова. В прошлый раз они подробно говорили о том, как сэкономить на наполнителе и как выбрать правильный лоток для животного. Новый выпуск посвящён питанию: чем кормить питомца в условиях импортозамещения.

Чем псковичи кормят своих животных? Что сейчас происходит на рынке кормов - что ушло, а что осталось? Есть ли в России достойная замена импорту? Как перевести питомца на новое питание? Об этом и многом другом - в эфире.