Общество

Совместная работа с ПАСЗР усилит профсоюзы - Игорь Иванов

Между Парламентской Ассоциацией Северо-Запада России и Ассоциацией территориальных объединений и организаций профсоюзов СЗФО подписано соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов утверждает, что совместная работа ассоциаций позволит эффективно решать общие вопросы, обмениваться опытом в рамках совершенствования законодательной базы в сфере регулирования социально-трудовых прав работников, в том числе мер по их социальной защите.

Также сотрудничество поможет в части определения основных критериев жизненного уровня, размеров индексации заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и компенсаций в зависимости от изменения цен для дальнейшего развития социально-ориентированной экономики, сохранения социальной стабильности общества, продолжил он.