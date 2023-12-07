Общество

Продажу ювелирных изделий перед Новым годом хотят упростить

Минфин предложил изменить требования к срокам проведения обязательной инвентаризации, следует из проекта приказа ведомства. Сейчас процедура привязана к дате — на 1 января ежегодно. Документ предполагает, что компании смогут организовывать ее по своему усмотрению, но не менее одного раза в год.

В приказе сказано, что нынешние сроки создают для игроков рынка затруднения, связанные с традиционным периодом высокой торговой активности, в том числе на внешних рынках драгметаллов и камней, пишут «Известия».

Обязательное проведение учета по состоянию на 1 января и подготовка к нему требуют остановки производства, закрытия предприятий и магазинов в период предпраздничных дней и новогодних выходных, пояснили в комитете ТПП РФ по драгметаллам и драгкамням.

Несмотря на послабления, административная нагрузка в сфере драгоценных камней и металлов остается достаточно высокой, добавили там. В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому размер уголовных штрафов за незаконный оборот драгоценных металлов и камней будет кратным их стоимости.