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Общество

Современные способы согреться на морозе назвал эксперт по выживанию

08.12.2023 07:19|ПсковКомментариев: 0

Наступление зимы – не повод отказываться от прогулок, а некоторым людям приходится много времени проводить под открытым небом в силу своей профессии. Существуют приспособления, которые могут сделать пребывание на свежем воздухе в мороз комфортнее и безопаснее, отметил эксперт по выживанию Эдуард Халилов. В первую очередь он порекомендовал использовать различные грелки.

«В туристических магазинах можно найти бензиновые, солевые, химические варианты. С их помощью можно согреть все тело и даже ноги, потому что есть химические грелки в виде стелек, которые будут работать до 12 часов. Надо только помнить, что их нельзя прикладывать непосредственно к коже, это может вызвать ожог, а только через какую-то одежду вроде термобелья", – предупредил Эдуард Халилов в интервью радио Sputnik.

Грелки, которые встраивают прямо в одежду, тоже эффективны, считает он.

«Бывает одежда с подогревом. Она подключается через провода к источнику энергии, например, к пауэр-банку, и начинает нагреваться. В такой одежде лучше не купаться и не падать – это может повредить источник энергии. В остальном о безопасности этих вещей волноваться не стоит, потому что производители всегда тщательно проводят всевозможные тесты и стараются устранить любые потенциальные риски», – уверен Эдуард Халилов.

Если под рукой не оказалось грелок, помогут другие методы, продолжил эксперт. Главное – правильно подобрать одежду.

«Если брать городского человека, то тут важна современная, технологичная одежда. Это легкие пуховые куртки, теплые ботинки, перчатки или рукавицы. Также нужно хорошо, калорийно питаться, чтобы была энергия. Если человек голоден или обезвожен, он начнет замерзать. И не забывайте двигаться. В момент физической активности кровь лучше циркулирует по венам и разносит тепло», – пояснил Эдуард Халилов.

Даже при плюсовой температуре человек может замерзнуть, если промокнет, напомнил он. Поэтому в некоторых регионах России, где зимы влажные и теплые, на длительную прогулку лучше надевать флисовую кофту, шапку, перчатки и дождевик – это будет и утепление, и защита от влаги, посоветовал Эдуард Халилов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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