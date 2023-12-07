Общество

Ученые выявили проблемы в общении врачей с пациентами

Проблемные места в сфере коммуникации врачей и пациентов изучили специалисты СибГМУ. Как сообщили в пресс-службе вуза, им удалось определить около 20 наиболее важных направлений взаимодействия, которые могут впоследствии стать основой специального учебного курса.

По словам экспертов, коммуникативные навыки важны для врача ровно так же, как и владение профессиональными врачебными манипуляциями и клиническое мышление. Они значимы для сбора информации, диалога и понимания точки зрения пациента, обмена мнением, а также достижения согласия по лечению.

Специалисты Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) провели исследование с целью определить комплекс дисциплин и тем для подготовки, ориентированной на общение с пациентами. Также они проанализировали их востребованность со стороны как самих студентов, так и преподавателей, пишет РИА Новости.

«Мы определили около 20 тем, среди которых темы, касающиеся речевого этикета в коммуникации врача, его коммуникативных задач, правил и приемов бесконфликтного взаимодействия. В перспективе они могут составить содержание специальной дисциплины данной подготовки и соответствующего учебного обеспечения», – рассказал проректор по учебной работе СибГМУ Александр Окороков.

Самыми востребованными у студентов и преподавателей темами стали «Речевой этикет и вежливость в профессиональном общении с пациентом» (82,75% преподавателей и 89,4% студентов), а также «Общие правила и приемы бесконфликтной коммуникации с пациентом» (81% и 88,8%). Далее шли темы «Сила слова врача. Основные коммуникационные задачи врача» (78,2% и 87,2%), «Коммуникативные стратегии и тактики в коммуникации "врач – пациент"» (70,7% и 84,8%), «Невербальное коммуникативное поведение врача» (70,1% и 73,4%), «Вербализация психологической поддержки пациента» (69% и 80,8%).

Окороков добавил, что в исследовании не только обобщены результаты лингвистических исследований медицинской коммуникации и уточнена суть лингво-профессиональной подготовки медиков, но и выявлены существующие модели, методы обучения медиков пациентоориентированной коммуникации, проанализированы пособия для медиков.

В результате специалисты университета обосновали, что подготовка в области речевой коммуникации, ориентированной на общение с пациентами, должна выступать значимым компонентом вузовской подготовки, базироваться на принципах антропологического подхода, идеологии пациентоориентированности в медицине, а также предусматривать тщательный отбор тематики подготовки с учетом результатов актуальных научных достижений.

На данном этапе коллективу предстоит исследование отражения пациентоориентированности в речевых аспектах профессиональной деятельности современного педагога высшего медицинского и фармацевтического образования.

Исследование проведено в рамках стратегического проекта «Трансформация медицинского и фармацевтического образования» программы развития Сибирского государственного медицинского университета на 2021-2030 годы ("Приоритет–2030").