Общество

Кого оштрафуют за сбор личных данных по новому закону, объяснил адвокат

Совфед одобрил законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за незаконное размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе (ЕБС) и других информационных системах. Какие штрафы грозят нарушителям, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

«Согласно нововведениям, за нарушения в области персональных данных (ст. 13.11 КоАП РФ) на граждан наложат штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностные лица — от 100 до 300 тысяч рублей; на юридические лица — от 300 до 700 тысяч рублей», — отметил эксперт агентству «Прайм».

Более высокие штрафы введут за повторное совершение правонарушения: для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей; для юрлиц — от одного до полутора миллионов рублей.

В настоящее время размеры штрафов гораздо ниже — от нескольких тысяч рублей для граждан до десятков тысяч для организаций. По мнению адвоката, ужесточение оправданно, поскольку массовые утечки персональных данных граждан в Сети происходят все чаще.

«Из-за таких утечек создаются так называемые "цифровые портреты" граждан, которые впоследствии используют в мошеннических схемах и иных правонарушениях», — объясняет Данилов.

Известные случаи несоразмерно низких штрафов за утечку персональных данных. Это демонстрирует необходимость усиления санкций для обеспечения защиты и безопасности. Насколько они окажутся эффективными, покажет время, заключил юрист.