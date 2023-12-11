Общество

Россиянам рассказали когда банк списывает деньги со счета без согласия клиента

Списать деньги со счета клиента банк может по решению суда или по договору, рассказал агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

В первом случае нужен исполнительный лист, с которым могут обратиться приставы и граждане, если в их пользу вынесено решение о взыскании. Банк не имеет право им отказать. Иногда используют судебный приказ о взыскании, тогда исполнительный лист не нужен. Таким образом взимают штрафы, долги по ЖКХ и алиментам.

Во втором случае безакцептное списание может быть предусмотрено в договоре. Обычно банки самостоятельно списывают проценты по кредиту, плату за обслуживание и другие услуги. Если клиент против, он должен тщательно изучить договор, ведь без права на безакцептное списание некоторые услуги банк оказать не сможет, заключил Гусятников.