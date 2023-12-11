Общество

Небольшие снегопады прогнозируют на Северо-Западе России

На погоде Северо-Запада скажется влияние циклона, и здесь не обойдется без небольших снегопадов, сообщает метеоцентр «Фобос».

Температурный режим ожидается умеренно холодный: днём на юго-западе −2…−7°С, на севере и востоке до −10…−15°С.

Южные регионы России накроют поля фронтальной облачности: здесь пройдут дожди, в низовьях Волги и Дона переходящие в снег. Вместе с ненастьем сюда будут поступать довольно тёплый воздух, в результате к концу рабочей недели дневная температура в низовьях Дона и Волги повысится до +1…+6°С, в Крыму и на Кубани до +9…+14°С.

На Среднюю Волгу поля фронтальной облачности не пропустит антициклон, так что здесь преимущественно без осадков. В начале рабочей недели морозно, а во второй половине периода показания термометров повысятся до −9…−14°С.

В Центральной России будет сыпать снег, морозы продолжат слабеть. Если в начале рабочей недели столбики термометров днём покажут −4…−9°С, то во второй половине периода потеплеет до −1…−6°С, кое-где на крайнем западе и юге не исключены слабые оттепели.

В Санкт-Петербурге время от времени пройдут небольшие снегопады. Преобладающая дневная температура −3…−6°С.

В Москве в течение всей рабочей недели будет сыпать снег, а температурный режим вернётся в рамки климата: в первые дни днём −5…−8°С, а к пятнице потеплеет до −3…−6°С.