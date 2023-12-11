Общество

Сотрудники МЧС замерили толщину льда на Чудском озере

Спасатели Псковской области на минувшей неделе посетили акваторию Псковского и Чудского озер для замера толщины льда, а также анализа его структуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

«Активный период формирования первого льда завершен, однако, лед на водоемах Псковской области еще не окреп, а желающих выйти на него немало. Любители рыбной ловли, желающие "срезать" путь между населенными пунктами, а, самое опасное, - дети, затевающие игры на льду, подвергают себя большому риску, пренебрегая запретами и рекомендациями», - подчеркнули в МЧС.

Несмотря на то, что на некоторых участках толщина льда составляет около 10-12 см, спасатели отметили, что его структура пока неоднородная, на срезах видны пузыри и трещины, цвет замерзшей воды не прозрачный, а темный. Кроме того, в акватории присутствует множество участков с открытой водой и незамерзшими промоинами. Это обусловлено тем, что из-за разности рельефа реки, озера и пруды замерзают неравномерно и с разной скоростью.

«К тому же, с учетом перепада температур и снежной погоды, необходимо помнить, что наличие покрова из снега на льду замедляет его замерзание, под ним можно легко не заметить опасный участок и провалиться», - напомнили эксперты.

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Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона о действующих запретах выхода на лед, рекомендует не рисковать своей жизнью и дождаться крепких, устойчивых морозов, при которых образуется прочное ледовое покрытие.

«Особое внимание - родителям малолетних детей. Объясните детям, что выходить на неокрепший лед, равно как и гулять у водоема без сопровождения взрослых, категорически запрещено!» - заключили в МЧС.