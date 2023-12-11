Общество

«IT-технологии для бизнеса»: Денис Иванов рассказал о Tech Week в Москве

Большой образовательный хаб о цифровых технологиях для бизнеса Tech Week проходил в Москве с 28 по 30 ноября. Депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов посетил Tech Week и в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал об актуальных веяниях в развитии IT-технологий и их применении в бизнесе.

— Tech Week - что это за мероприятие, почему вы приняли решение посетить его?

— Это проходило в технопарке Сколково, в нашем любимом центре. Я туда периодически выезжаю, там очень часто проходят разные мероприятия, очень интересные. Сам Tech Week - это необычное место, где проходит коллаборация руководителей, специалистов крупных компаний, предпринимателей, основателей стартапов, технических специалистов. Всего там было более трех тысяч человек и 250 выступающих. Это место, где можно послушать, самим высказаться.

Я посетил Tech Week как один из руководителей, который приехал сюда посмотреть, до чего дошла человеческая мысль. Грубо говоря, скорректировать некоторые свои планы, потому что мы тоже очень активно инвестируем в автоматизацию бизнеса. Нам это очень интересно, я был не один, у нас была делегация из трех человек.

— Какие секции посетили лично вы, что из этого показалось вам более важным и актуальным для современного общества?

— Я посещал все секции, которые были представлены. Один из основных вопросов, который сейчас у всех на слуху, это персонал. Как можно заменить искусственным интеллектом часть персонала? Любая компания сейчас сталкивается с нехваткой персонала. Рассказывали о тех самых инновационных технологиях, которые сейчас развиваются наиболее активно. Это чат-боты, которые могут применять в компаниях. Когда вам не нужно каждый раз обращаться в отдел кадров, звонить, что-то просить, у них просто есть специальный интерфейс. Сейчас в нем можно посмотреть расчет заработной платы, какую-то справку заказать. Такие рутинные мелочи можно сделать дистанционно и очень быстро. Очень много сейчас развивается прикладных решений в плане подбора персонала и особенно временного. Вы не можете быстро найти сотрудника на освободившуюся вакансию. Но активно развивается сфера временных работников, и можно буквально за несколько минут найти человека, который на следующий день выйдет уже на работу.

Очень много было сказано. Выступление по маркетингу - многие даже не знают, что это такое. Это совокупность многих многих параметров, с помощью которых нам продают тот или иной продукт. Один из выступающих особенно запомнился, он пытался объяснить маркетинг через религию. Также очень много было практики, допустим, как определить фотографию, которую генерировал искусственный интеллект. В социальных сетях, по моему ощущению, уже 30-40% - это картинки, которые генерирует нейросеть. Также наши любимые голосовые роботы, о них также подробно рассказывали выступающие.

— Какие из технологий планируете изучить и применить в своей сфере деятельности?

— Да мы уже практически все применяем в той или иной степени, но бывает полезно все-таки послушать, куда идет человеческая мысль.

— Почему такие мероприятия важно проводить, какую пользу и значение они несут сейчас?

— Не стоит забывать, что наша страна сейчас под санкциями. Все, что мы сейчас используем, это открытый код. Все программы, которые касаются искусственного интеллекта, идут с открытым кодом. Их может любой человек в свою любую систему установить, но глобально пучок всех этих идей, находится, конечно, в США. Всем известно, откуда как раз эти все инновации идут. А мы, к сожалению, пока используем открытый код. И даже на открытом коде ребята умудряются многомиллиардные проекты совершать.

— Актуальна ли тема развития IT-проектов для Псковской области или цифровизация общества пока не достигла таких масштабов, как в Москве или Санкт-Петербурге?

— Это актуально для любой компании от мала до велика. Они актуальны для всех на сегодняшний день. Основная часть рекламного контента представлена в цифровом виде, это контекстная или нативная реклама. Допустим, на сегодняшний день 85% выдачи Яндекса - это многосоставные запросы. Это нужно понимать, знать для того, чтобы вас замечали и вы продавали свою продукцию.

— Не планируете ли вы организовать нечто подобное в Псковской области?

— Нет, я занят своими проектами, но я всем советую посещать такие события, периодически мониторить соцсети, потому что такие встречи проходят часто. Для более глобального и полного понимания этих процессов и векторов развития надо все-таки ехать в Москву. Я рекомендую технопарк Сколково, там супер-ребята. И то, о чем мы только начинали говорить на таких встречах, буквально через несколько месяцев все уже активно используют в развитии своего бизнеса.

Беседовала Анастасия Мишуковская