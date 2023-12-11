Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Советы на зиму псковским водителям
Господин Рейтингомер
вопросы о муниципальной реформе
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Псков кофейни и пекарни
бизнес-ланчи вкусные обеды
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Бытовые услуги и социальный контракт
«Зенча-Псков» кто там?
«Академия Слуха» подарки
«Моя жена - киллер» розыгрыш билетов
Без_мятежный Дагестан
«Истфакт» Сокровища Острова
ЛОНГРИД проверить здоровье
продвинутое автострахование
ДТП кто виноват
 
 
 
ещё Общество 11.12.2023 07:210 Небольшие снегопады прогнозируют на Северо-Западе России 11.12.2023 22:000 Большая часть россиян хочет провести Новый год дома 11.12.2023 21:400 Псковский лицей стал обладателем кубка по финансовому брейн-рингу 11.12.2023 21:200 Профориентационную встречу провели псковские полицейские в лицее №19 11.12.2023 21:000 Итоги детского конкурса «Вместе против коррупции» подвели псковские следователи 11.12.2023 20:400 Горячую линию по вопросам противодействия коррупции организуют псковские судебные приставы 12 декабря
 
 
 
Самое популярное 06.12.2023 10:250 Ребенок умер в детской областной больнице в Пскове 04.12.2023 15:394 Рейтингомер: тучи над Граховым, возвращение Бибиковой и черная полоса Брячака 06.12.2023 18:200 Псковичку привлекли к ответственности за оскорбление инвалида СВО в соцсетях 04.12.2023 09:000 Колонию в островской деревне Крюки ликвидируют 05.12.2023 14:282 Олег Басников покинул пост гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Псков»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«IT-технологии для бизнеса»: Денис Иванов рассказал о Tech Week в Москве

11.12.2023 16:24|ПсковКомментариев: 0

Большой образовательный хаб о цифровых технологиях для бизнеса Tech Week проходил в Москве с 28 по 30 ноября. Депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов посетил Tech Week и в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал об актуальных веяниях в развитии IT-технологий и их применении в бизнесе.

 

— Tech Week - что это за мероприятие, почему вы приняли решение посетить его?

— Это проходило в технопарке Сколково, в нашем любимом центре. Я туда периодически выезжаю, там очень часто проходят разные мероприятия, очень интересные. Сам Tech Week - это необычное место, где проходит коллаборация руководителей, специалистов крупных компаний, предпринимателей, основателей стартапов, технических специалистов. Всего там было более трех тысяч человек и 250 выступающих. Это место, где можно послушать, самим высказаться.

Я посетил Tech Week как один из руководителей, который приехал сюда посмотреть, до чего дошла человеческая мысль. Грубо говоря, скорректировать некоторые свои планы, потому что мы тоже очень активно инвестируем в автоматизацию бизнеса. Нам это очень интересно, я был не один, у нас была делегация из трех человек.

— Какие секции посетили лично вы, что из этого показалось вам более важным и актуальным для современного общества?

— Я посещал все секции, которые были представлены. Один из основных вопросов, который сейчас у всех на слуху, это персонал. Как можно заменить искусственным интеллектом часть персонала? Любая компания сейчас сталкивается с нехваткой персонала. Рассказывали о тех самых инновационных технологиях, которые сейчас развиваются наиболее активно. Это чат-боты, которые могут применять в компаниях. Когда вам не нужно каждый раз обращаться в отдел кадров, звонить, что-то просить, у них просто есть специальный интерфейс. Сейчас в нем можно посмотреть расчет заработной платы, какую-то справку заказать. Такие рутинные мелочи можно сделать дистанционно и очень быстро. Очень много сейчас развивается прикладных решений в плане подбора персонала и особенно временного. Вы не можете быстро найти сотрудника на освободившуюся вакансию. Но активно развивается сфера временных работников, и можно буквально за несколько минут найти человека, который на следующий день выйдет уже на работу.

Очень много было сказано. Выступление по маркетингу - многие даже не знают, что это такое. Это совокупность многих многих параметров, с помощью которых нам продают тот или иной продукт. Один из выступающих особенно запомнился, он пытался объяснить маркетинг через религию. Также очень много было практики, допустим, как определить фотографию, которую генерировал искусственный интеллект. В социальных сетях, по моему ощущению, уже 30-40% - это картинки, которые генерирует нейросеть. Также наши любимые голосовые роботы, о них также подробно рассказывали выступающие.

— Какие из технологий планируете изучить и применить в своей сфере деятельности?

— Да мы уже практически все применяем в той или иной степени, но бывает полезно все-таки послушать, куда идет человеческая мысль.

— Почему такие мероприятия важно проводить, какую пользу и значение они несут сейчас?

— Не стоит забывать, что наша страна сейчас под санкциями. Все, что мы сейчас используем, это открытый код. Все программы, которые касаются искусственного интеллекта, идут с открытым кодом. Их может любой человек в свою любую систему установить, но глобально пучок всех этих идей, находится, конечно, в США. Всем известно, откуда как раз эти все инновации идут. А мы, к сожалению, пока используем открытый код. И даже на открытом коде ребята умудряются многомиллиардные проекты совершать.

— Актуальна ли тема развития IT-проектов для Псковской области или цифровизация общества пока не достигла таких масштабов, как в Москве или Санкт-Петербурге?

— Это актуально для любой компании от мала до велика. Они актуальны для всех на сегодняшний день. Основная часть рекламного контента представлена в цифровом виде, это контекстная или нативная реклама. Допустим, на сегодняшний день 85% выдачи Яндекса - это многосоставные запросы. Это нужно понимать, знать для того, чтобы вас замечали и вы продавали свою продукцию.

— Не планируете ли вы организовать нечто подобное в Псковской области?

— Нет, я занят своими проектами, но я всем советую посещать такие события, периодически мониторить соцсети, потому что такие встречи проходят часто. Для более глобального и полного понимания этих процессов и векторов развития надо все-таки ехать в Москву. Я рекомендую технопарк Сколково, там супер-ребята. И то, о чем мы только начинали говорить на таких встречах, буквально через несколько месяцев все уже активно используют в развитии своего бизнеса.

Беседовала Анастасия Мишуковская

Теги: #технология
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько вы готовы потратить на новогодний стол?
В опросе приняло участие 50 человек
11.12.2023, 22:000 Большая часть россиян хочет провести Новый год дома 11.12.2023, 21:400 Псковский лицей стал обладателем кубка по финансовому брейн-рингу 11.12.2023, 21:300 Рейтингомер: отставки Басникова и Парфенова, возвращение Мельниковой и новый статус Шлосберга*. ВИДЕО 11.12.2023, 21:200 Профориентационную встречу провели псковские полицейские в лицее №19
11.12.2023, 21:080 Вандалы испортили частную новогоднюю фотозону на Запсковье 11.12.2023, 21:000 Итоги детского конкурса «Вместе против коррупции» подвели псковские следователи 11.12.2023, 20:470 Сезонный рост отпускных цен на яйца в России превысил темпы предыдущих лет 11.12.2023, 20:400 Горячую линию по вопросам противодействия коррупции организуют псковские судебные приставы 12 декабря
11.12.2023, 20:200 Минюст России предложил ввести новое основание для лишения статуса адвоката 11.12.2023, 20:080 Комитет Госдумы поддержал проект о запрете вывесок на иностранном языке 11.12.2023, 20:000 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей почти 20 единиц оружия 11.12.2023, 19:470 Фрагменты фресковых орнаментов открыли в Святогорском монастыре во время реставрационных работ
11.12.2023, 19:400 Лидеры псковского облсовпрофа посетили выставку-форум «Россия» 11.12.2023, 19:330 Терапевт Дедовичской районной больницы получил служебное жилье 11.12.2023, 19:200 Концерт духовной музыки состоится в Псковском колледже искусств 11.12.2023, 19:000 Книгу о подвигах сотрудников уголовно-исполнительной системы получила Псковская областная библиотека
11.12.2023, 18:450 Первенство по карате WKF пройдет в псковском «Олимпе» 16 декабря 11.12.2023, 18:270 Инспектор Псковского облсовпрофа о правилах составления графика отпусков 11.12.2023, 18:150 Псковскому технопарку «Кванториум» исполнилось 5 лет 11.12.2023, 18:072 Зачморенный лошок с обхарканным портфелем
11.12.2023, 18:000 ПЛН завершает прием анкет «100 самых влиятельных псковичей» 11.12.2023, 18:000 В Госдуме попросили дать определение духовно-нравственным семейным ценностям 11.12.2023, 17:500 Мастерская Псковского музея-заповедника приглашает на новогодние мастер-классы 11.12.2023, 17:481 Молодой психиатр приступила к работе в бежаницкой поликлинике
11.12.2023, 17:470 Псковские самбисты успешно выступили на соревнованиях в Петрозаводске 11.12.2023, 17:450 Сотрудница музея-заповедника «Изборск» стала спикером на всероссийском форуме «Туризм - детям» 11.12.2023, 17:440 Стефановскую церковь Мирожского монастыря подготовили к реставрации 11.12.2023, 17:420 Оттепель ожидается на территории Псковской области 12 декабря
11.12.2023, 17:410 Рейд по выявлению нарушений правил парковки прошел в Пскове 11.12.2023, 17:392 Пскович специально приехал на выставку «Россия», чтобы посетить стенд региона 11.12.2023, 17:380 Граждан Камеруна осудили в Невельском районе за попытку незаконно покинуть РФ 11.12.2023, 17:330 Проект о запрете пропаганды чайлдфри готовят в Госдуме
11.12.2023, 17:280 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 декабря 11.12.2023, 17:280 Псковичка предстанет перед судом за кражу из магазина лосося, авокадо и творожных сырков 11.12.2023, 17:250 В Пскове продолжают разыскивать очевидцев наезда автомобиля на пенсионерку 11.12.2023, 17:230 Сотрудники инспекции труда в Псковской области стали призерами конкурса «Лучший по профессии»
11.12.2023, 17:210 Фальшивую банкноту выявили в великолукском финансовом учреждении 11.12.2023, 17:200 Оптовые цены на бензин в России упали до годовых минимумов 11.12.2023, 17:200 Злоумышленники продолжают «зарабатывать» на доверчивых жителях Псковского региона 11.12.2023, 17:140 Александр Козловский рассказал о помощи себежскому храму Александра Невского
11.12.2023, 17:110 «Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах 2023 года и подготовке к выборам-2024. ВИДЕО 11.12.2023, 17:080 Псковский музей принял участие в съемках программы «Пять причин поехать в...» телеканала «Мир» 11.12.2023, 16:541 Снятые в окрестностях Пскова фотографии космоса заинтересовали гостей выставки «Россия» на ВДНХ 11.12.2023, 16:480 «ГорДозор»: Почему знак «Парковка для инвалидов» для многих ничего не значит? ВИДЕО
11.12.2023, 16:430 Социальный информационно-аналитический центр планируют открыть в Псковской области 11.12.2023, 16:410 «Проверка счетчиков» обернулась для пожилой жительницы Пскова кражей сбережений 11.12.2023, 16:383 Игорь Сопов: Нам предстоит еще много работы с ДЭГ 11.12.2023, 16:372 ЕГЭ по русскому языку с 2025 года предлагают разрешить сдавать на «зачет»
11.12.2023, 16:300 Александр Братчиков отметил работу Антона Минакова в вопросе обслуживания объектов уличного освещения в муниципалитетах 11.12.2023, 16:240 «IT-технологии для бизнеса»: Денис Иванов рассказал о Tech Week в Москве 11.12.2023, 16:170 По просьбе родителей суд ужесточил наказание псковской учительнице за издевательства над детьми 11.12.2023, 16:130 Число пользователей сервисом «Личный кабинет» растет в Псковской области
11.12.2023, 16:011 Поквартирный обход избирателей начнется в феврале — Игорь Сопов 11.12.2023, 15:530 Расходы на обеспечение жильем молодых семей в 2024 году увеличат в Псковской области 11.12.2023, 15:470 Рейтингомер: отставки Басникова и Парфенова, возвращение Мельниковой и новый статус Шлосберга* 11.12.2023, 15:390 «Постскриптум»: Выборы президента, наказание за мелкие взятки и бюджетное послание губернатора. ВИДЕО
11.12.2023, 15:310 Псковских предпринимателей приглашают на вебинары по онлайн-коммуникациям 11.12.2023, 15:280 В Госдуме предложили ввести в школах урок «Мое здоровье» 11.12.2023, 15:060 «Ростелеком» запустил видеонаблюдение для пунктов выдачи заказов маркетплейсов 11.12.2023, 14:550 Большинство респондентов ПЛН назвали ситуацию с уборкой снега во дворах катастрофой
11.12.2023, 14:530 Сотрудники МЧС замерили толщину льда на Чудском озере 11.12.2023, 14:402 Результатам выборов доверяют свыше 60% псковичей — Игорь Сопов 11.12.2023, 14:330 Россельхознадзор объявил предостережение по факту обнаружения трупов собак в псковском лесу 11.12.2023, 14:310 «Мага безупречно вырезанных линий» представляет Пушкинский заповедник
11.12.2023, 14:280 «Цветочная» ель продолжает вызывать жаркие споры среди жителей Себежа 11.12.2023, 14:240 Роман Костомаров впервые после ампутаций вышел на лед на коньках. ВИДЕО 11.12.2023, 14:230 Почти 1500 правонарушений пресекли псковские полицейские на дорогах за неделю 11.12.2023, 14:180 Владимир Кузь: Рукопашный бой воспитывает в ребенке дисциплину и силу воли
11.12.2023, 14:140 Игорь Сопов: Трехдневное голосование в Псковской области имеет 100-летнюю историю 11.12.2023, 14:120 Оплата труда тренеров стала темой дискуссии на заседании согласительной комиссии 11.12.2023, 13:560 Водитель пострадал в столкновении двух автомашин в Пскове из-за выезда на встречную полосу 11.12.2023, 13:460 Новогоднее настроение создают в псковской психбольнице. ФОТО
11.12.2023, 13:440 Хуторянка с сельским этно-проектом выиграла миллион в программе «Мама-предприниматель» 11.12.2023, 13:300 Движение транспорта на участке улицы Максима Горького в Пскове закрыли из-за дорожных работ 11.12.2023, 13:220 Вопрос о выделении жилья для детей-сирот подняли на заседании согласительной комиссии 11.12.2023, 13:150 Завершено следствие по делу боевиков, напавших на псковских десантников в 2000 году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru