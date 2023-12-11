Общество

Почти половина опрошенных псковичей выбрали профессию случайно

Служба исследований hh.ru опросила жителей Псковской области и выяснила, что для них их профессия – случайное стечение обстоятельств, осознанный выбор, влияние родителей, семейная династия или хобби, ставшее работой.

Исследование показало, что многие псковичи буквально импровизируют, когда выбирают профессию: 43% местных респондентов честно признались в ходе опроса, что их текущая профессия – это случайное стечение обстоятельств. Ещё у каждого пятого (19%) профессия родилась из моего личного увлечения или хобби. 5% псковичей выбрали профессию под влиянием родителей, семьи и близких. Еще 7% являются продолжателями семейной профессиональной династии. И только 17% заявили, что их профессиях – это осознанный выбор еще с детства.

Интересно, что чаще других случайно приходят к профессии работники транспортной сферы (73% представителей этой сферы), административный персонал (66%), а также работники сферы продаж и маркетинга (63% и 64%). А вот максимально осознанно подходят к выбору профессии еще с детства, судя по данным опроса, работники строительной сферы (сразу 29%), работники сферы науки и образования (24%), а также финансисты и бухгалтеры (20%).

Примечательно, что из хобби чаще всего реальная работа родилась у каждого третьего опрошенного ИТ-специалиста (32%), а также у каждого третьего работника сферы искусства и культуры (32%). Также довольно часто профессия вырастает из хобби у представителей производственной сферы (22%). Продолжателями профессиональной династии чаще всего становятся работники научной сферы (10%), бухгалтеры (7%), производственники (4%).

Исследование показывает, что в большинстве случаев (69%) опрошенных заявили, что им было не сложно превратить хобби в реальную работу. Среди тех, кто столкнулся с проблемами, а таких было согласно опросу 30%, главными трудностями оказались нехватка опыта (60%), отсутствие профессионального образования (49%).

Между тем хобби принесло некоторым участникам опроса серьезный карьерный рост. Так, 10% стали владельцами собственного бизнеса, 6% стали топ-менеджерами (директорами подразделений или департаментов), еще 13% теперь благодаря хобби являются руководителями отделов или менеджерами проектов), 48% являются специалистами своих направлений.

Исследование выявило, что в 65% случаев люди, связавшие свою жизнь с хобби и сделавшие его заработком в целом довольны своим выбором. Из них 37% удовлетворены полностью своим решением, еще 29% в общем довольны, но ожидают от своей карьеры большего. А вот 25% пока не успели добиться того, чего хотели. А 7% планируют перейти в другую профессию, не связанную с хобби.