Общество

Дмитрий Белюков вновь избран сопредседателем Великолукского краеведческого общества

Депутат Великолукской городской Дцмы, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков вновь возглавил Великолукское городское краеведческое общество (ВГКО) совместно с Галиной Ковалевой, сообщили в группе сообщества социальной сети «ВКонтакте».

Отчетно-выборное собрание Великолукского городского краеведческого общества состоялось 11 декабря. С отчётом о деятельности Общества за 2019-2023 годы выступили его сопредседатели Дмитрий Белюков и Галина Ковалёва.

Состоялись выборы руководства Общества на следующий четырехлетний цикл. Сопредседателями общества единогласно вновь избраны Дмитрий Белюков и Галина Ковалёва.

«Благодарю коллег по Великолукскому городскому краеведческому обществу за доверие вновь возглавить работу общества на правах сопредседателя вместе с Галиной Ковалёвой», – написал Дмитрий Белюков

В состав общества приняли новых участников, в ходе обсуждения сформировали план работы ВГКО на 2024 год.